Волгоградский филолог рассказал о жизни глубинки

— Зачастую жизнь села держится на школе, в которых работают верные своей профессии люди. Я действительно не устаю восхищаться учителями. В этом году во время экспедиции нам помогали во всём Ирина Викторовна Летягина из Малой Ивановки, Жейнарат Талибовна Наумович из Давыдовки, Марина Борисовна Выдрина из Прямой Балки. А рядом с ними были другие педагоги, другие жителей сёл, поэтому экспедиция увозит интересный материал для дальнейших исследований, — отмечает профессор ВГСПУ.