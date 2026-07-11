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Волгоградский филолог рассказал о жизни глубинки

Много лет выезжая со студентами на диалектологические практики, известный волгоградский филолог Василий Супрун.

Много лет выезжая со студентами на диалектологические практики, известный волгоградский филолог Василий Супрун наблюдает за жизнью глубинки. По словам ученого, в корне изменившаяся жизнь села все же не лишила ее колорита. Однако поддержанием «искорки жизни» в малых населенных пунктах чаще всего занимаются сами местные жители.

В этом году волгоградские филологи уехали в Дубовский район, отметив на картах села Малая Ивановка, Давыдовка и Прямая Балка. Общаясь с местными жителями, участники экспедиции не просто собирали материал для изучения, но и получали живое подтверждение — несмотря на постепенный отток населения, в глубинке еще остались хранители истории и исконных народных традиций, которое не уничтожило ни время, ни натиск современных технологий.

— 1990-е катком прокатились по российской деревне, — с горечью констатирует доктор филологических наук Василий Супрун. — Были ликвидированы совхозы и колхозы, людям стало негде работать. Начинавших развивать свое дело фермеров «душили» бесконечными сложностями с оформлениями и проверками. Деревня постепенно теряла своих жителей. Но все-таки народ не испугался ни социалистических преобразований, ни капитализма.

Несмотря на то, что местные школы насчитывают всего несколько десятков учеников, именно они остаются главным центром притяжения в небольших населенных пунктах.

— Зачастую жизнь села держится на школе, в которых работают верные своей профессии люди. Я действительно не устаю восхищаться учителями. В этом году во время экспедиции нам помогали во всём Ирина Викторовна Летягина из Малой Ивановки, Жейнарат Талибовна Наумович из Давыдовки, Марина Борисовна Выдрина из Прямой Балки. А рядом с ними были другие педагоги, другие жителей сёл, поэтому экспедиция увозит интересный материал для дальнейших исследований, — отмечает профессор ВГСПУ.

Несмотря на то, что туристическая тропа в глубинку Волгоградской области пока не пробита, местная земля хранит немало интересных свидетельств времени, подчеркивает волгоградец.

— В этой поездке нас поразило отсутствие интереса к уникальным местам в нашем глубинке. В Малой Ивановке находится дом, в котором жил Георгий Константинович Жуков, и засыпанный землёй бункер, из которого он командовал Сталинградским фронтом. Около Давыдовки располагается место военного аэродрома, с которого самолёты вылетали во время Сталинградской битвы. Но, увы, на этих местах нет даже табличек. Память об этом хранят только местные энтузиасты, — говорит Василий Супрун.

Фото Василия Супруна.