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Курский драматический театр обновит оборудование

Для учреждения приобрели новые прожекторы и звуковую технику, а бумажные афиши на фасаде заменят цифровыми экранами.

Источник: Национальные проекты России

Курский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина обновит техническое оснащение и продемонстрирует его возможности уже этой осенью. Оборудование приобретают по нацпроекту «Семья», сообщили в учреждении.

В частности, уже закуплены и готовятся к установке 30 новых современных прожекторов. Световые партитуры спектаклей станут еще выразительнее и глубже. Также обновлено звуковое оборудование, а в большом зале начался монтаж креплений для нового мультимедийного экрана.

Модернизация коснется и внешней стороны здания: традиционные бумажные афиши на фасаде заменят на современные цифровые экраны. Это не только сделает информирование горожан более оперативным и эстетичным, но и гармонично впишет классическое здание театра в современную городскую среду.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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