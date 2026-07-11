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В Жирновске простятся со 100-летним ветераном, защищавшим Сталинград

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Никандрович Садовников из Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня печальная весть пришла из Жирновского района Волгоградской области. 10 июля ушел из жизни фронтовик, защитник Сталинграда Михаил Никандрович Садовников, который 26 июня 2026 года отметил свой вековой юбилей.

Михаил Никандрович ушел на фронт в 1944-м в Сталинграде. Был наблюдателем при аэродроме, связистом и разведчиком зенитной артиллерии. Среди наград ветерана — медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1950 году, после более 30 лет работал связистом в нефтяной отрасли.

Как рассказали в администрации Жирновского района, прощание с ветераном пройдет в Жирновске в полдень 13 июля.

Редакция соболезнует родным и близким Михаила Никандровича.