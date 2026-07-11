В Жирновске простятся со 100-летним ветераном, защищавшим Сталинград

Михаил Никандрович ушел на фронт в 1944-м в Сталинграде. Был наблюдателем при аэродроме, связистом и разведчиком зенитной артиллерии. Среди наград ветерана — медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1950 году, после более 30 лет работал связистом в нефтяной отрасли.