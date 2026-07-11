Футбольный клуб «Пари НН» сменил название и учредителя

«Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров», — пояснили в АНО ЦУРС. Там отметили, что «руководству клуба вместе с тренерским штабом при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность внутри состава команды, а также провести активную трансферную кампанию — привлечь игроков молодежной сборной России и опытных футболистов из клубов Российской премьер-лиги для скорейшего формирования команды, готовой к борьбе за возвращение в элиту российского футбола».