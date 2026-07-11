Ульянов оценил переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

«Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники станции и члены их семей», — написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.