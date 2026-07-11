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Ульянов оценил переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Ульянов: переговоры делегаций России и МАГАТЭ по ЗАЭС были прагматичными.

Источник: РИА Новости

ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными, деловыми и прагматичными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.

«Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники станции и члены их семей», — написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.

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