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Дело в подошве и стельке: опасную детскую обувь запретили продавать в Беларуси

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Перечень детской обуви ряда марок из Китая запретили продавать в Беларуси, так как она не соответствует требованиям безопасности, сообщили в Госстандарте.

Источник: Sputnik.by

В полуботинках разных моделей с маркировкой «Boys and Girls», «Колобок» обнаружили недопустимую подкладку из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%, фактически материал подкладки — 100% полиэстер. Такие же нарушения обнаружены в летних детских туфлях этой же марки.

Кроме этого, несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза нашли в женских и мужских туфлях марки «М+Д», «Ирина», «Bessky», «Boys and Girls» «SOKO SOLO».

«Применение в закрытой обуви всех половозрастных групп недопустимой подкладки из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож (фактически материал подкладки — искусственная или синтетическая кожа во всех туфлях)», — говорится в сообщении Госстандарта.

Еще в двух моделях женских туфель марки «SALINNA» обнаружили нарушения по креплению подошвы.