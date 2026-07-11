Дело в подошве и стельке: опасную детскую обувь запретили продавать в Беларуси

В полуботинках разных моделей с маркировкой «Boys and Girls», «Колобок» обнаружили недопустимую подкладку из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%, фактически материал подкладки — 100% полиэстер. Такие же нарушения обнаружены в летних детских туфлях этой же марки.
Кроме этого, несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза нашли в женских и мужских туфлях марки «М+Д», «Ирина», «Bessky», «Boys and Girls» «SOKO SOLO».
«Применение в закрытой обуви всех половозрастных групп недопустимой подкладки из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож (фактически материал подкладки — искусственная или синтетическая кожа во всех туфлях)», — говорится в сообщении Госстандарта.
Еще в двух моделях женских туфель марки «SALINNA» обнаружили нарушения по креплению подошвы.