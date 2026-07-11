Дело в подошве и стельке: опасную детскую обувь запретили продавать в Беларуси

«Применение в закрытой обуви всех половозрастных групп недопустимой подкладки из искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож (фактически материал подкладки — искусственная или синтетическая кожа во всех туфлях)», — говорится в сообщении Госстандарта.