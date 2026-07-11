Россия и МАГАТЭ договорились о практических шагах по ЗАЭС, заявил Ульянов

В пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
«По итогам обсуждения был достигнут ряд общих договоренностей относительно возможных практических шагов, направленных на улучшение текущей ситуации», — написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
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