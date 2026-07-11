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В Красноярском крае вдвое увеличено финансирование спасательных постов

Власти обеспокоены количеством несчастных случаев на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае вдвое увеличено финансирование спасательных постов. Власти региона обеспокоены количеством несчастных случаев на водоемах.

В этом году деньги получили 10 муниципалитетов для оборудования 30 спасательных постов. Краевые средства покрывают обучение спасателей, их зарплату, закупку оборудования и топлива для маломерных судов. Показатели очевидные: в 2025 году в регионе работал 21 такой пост, в зонах их дежурства не утонул ни один человек.

Однако настораживает другая тенденция: многим отдыхающим не нравится контроль, так что они уходят на дикие пляжи. И вот вам печальная статистика нынешнего сезона — уже 32 происшествия на воде, в которых погибли 27 человек, включая троих детей.