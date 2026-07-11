В Красноярском крае вдвое увеличено финансирование спасательных постов

В этом году деньги получили 10 муниципалитетов для оборудования 30 спасательных постов. Краевые средства покрывают обучение спасателей, их зарплату, закупку оборудования и топлива для маломерных судов. Показатели очевидные: в 2025 году в регионе работал 21 такой пост, в зонах их дежурства не утонул ни один человек.