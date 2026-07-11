«Болезни-всадники» атакуют россиян

Онищенко также привел данные ВОЗ, согласно которым к 2050 году количество новых случаев рака может увеличиться до 5 миллионов ежегодно. При этом он обратил внимание на парадоксальную тенденцию: хотя люди стали меньше курить и употреблять алкоголь, эта положительная динамика перечёркивается эпидемией ожирения.