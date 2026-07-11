«Болезни-всадники» атакуют россиян

По его словам, это связано с малоподвижным образом жизни, постоянными перегрузками для мозга и хроническим стрессом. В беседе с ТАСС Онищенко сослался на данные вице-премьера Татьяны Голиковой, согласно которым порядка 37% взрослых россиян уже страдают от подобных недугов. К ним относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания.
«Будет расти число россиян с “болезнями-всадниками”. Первая тройка — это кардиология, онкология, эндокринология. Это три мощные группы болезней, которые сегодня являются ведущими и определяют популяционное здоровье», — отметил академик.
Он пояснил, что кардиология стала «болезнью цивилизации». Поддавшись техническому прогрессу, человек стал менее подвижен: тело обездвижено, а мозг находится в состоянии постоянного стресса из-за информационных перегрузок.
Онищенко также привел данные ВОЗ, согласно которым к 2050 году количество новых случаев рака может увеличиться до 5 миллионов ежегодно. При этом он обратил внимание на парадоксальную тенденцию: хотя люди стали меньше курить и употреблять алкоголь, эта положительная динамика перечёркивается эпидемией ожирения.