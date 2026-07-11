Нижегородские канадцы Фейнстра решили уехать в Крым

Многодетная семья канадцев Фейнстра, развивающая своё фермерское хозяйство под Арзамасом Нижегородской области, отправилась в путешествие в Крым и рассказывает о нём в своих социальных сетях — в Telegram и на Youtube-каналах.
Как сообщают путешественники, впервые они провели в поезде так много времени — 45 часов, и «было неплохо». Питаться дети и взрослые в поезде решили лапшой быстрого приготовления.
Затем их просто захватили «невероятные ландшафты Крыма»: Фейнстра публикуют фото среди полей цветущих маков, на свиной и козьей ферме, на ягодной плантации. Дети всюду общаются с животными, семья вникает в то, откуда появляется свежее козье молоко, как выращивают ягоды и так далее. Фейстра пишут, что такие путешествия интересны всем, кто хочет узнать больше о сельском хозяйстве и сельско жизни.
Затем они планируют вернуться на свою ферму в Нижегородской области, и опять поездом. Напомним, семья прибыла в Нижегородскую область в декабре 2023 года и занимается фермерством.
Ранее глава семьи Фейнстра посетовал, что хотел бы платить налоги в России, но не понимает, как это делать.