Нижегородские канадцы Фейнстра решили уехать в Крым

Затем их просто захватили «невероятные ландшафты Крыма»: Фейнстра публикуют фото среди полей цветущих маков, на свиной и козьей ферме, на ягодной плантации. Дети всюду общаются с животными, семья вникает в то, откуда появляется свежее козье молоко, как выращивают ягоды и так далее. Фейстра пишут, что такие путешествия интересны всем, кто хочет узнать больше о сельском хозяйстве и сельско жизни.