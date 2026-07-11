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В Ростове затопило аварийный подземный переход

В Ростове закроют подземный переход на пересечении Большой Садовой и Университетского.

Источник: Комсомольская правда

Один из подземных переходов в Ростове пришел в негодность после затопления. Как сообщает издание «Город N», речь идет об объекте, расположенном в центре города на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Университетского.

По информации издания, конструкции перехода находятся в аварийном состоянии. Из-за этого движение пешеходов под землей будет полностью остановлено с 25 июля.

Для того чтобы жители и гости города могли безопасно пересечь проезжую часть, на перекрестке с Кировским проспектом обустроят новый регулируемый наземный переход. Ограничение на пользование аварийным тоннелем вводится до особого распоряжения. Власти пока не называют точных дат завершения восстановительных работ.

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