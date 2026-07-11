Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 10 км теплосетей обновят в Ленобласти за летний сезон

В Ленинградской области активно готовятся к отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

В Ленобласти ведутся активные ремонтные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, модернизация системы теплоснабжения проводится во всех 18 муниципальных образованиях региона. Из областного бюджета на модернизацию системы теплоснабжения выделено около 300 миллионов рублей. Средства будут направлены на обновление оборудования восьми котельных и замену почти 10 километров теплотрасс.

— Особое внимание уделяется Выборгскому и Тихвинскому районам. В поселке Глебычево Выборгского района завершается переход 15 многоквартирных домов на новую систему отопления. В Тихвинском районе реализуется масштабная реконструкция более 6 километров тепловых сетей и строительство новых участков, — рассказал Дрозденко.

Власти стремятся завершить все запланированные работы до наступления холодов, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей региона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше