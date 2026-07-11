Почти 10 км теплосетей обновят в Ленобласти за летний сезон

В Ленобласти ведутся активные ремонтные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, модернизация системы теплоснабжения проводится во всех 18 муниципальных образованиях региона. Из областного бюджета на модернизацию системы теплоснабжения выделено около 300 миллионов рублей. Средства будут направлены на обновление оборудования восьми котельных и замену почти 10 километров теплотрасс.