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Движение поездов в месте схода вагонов в Красноярском крае полностью восстановлено

По факту случившегося было заведено уголовное дело.

Движение поездов на станции Стайный в Красноярском крае полностью восстановлено, сообщили в КрасЖД. Оно было приостановлено после схода 15 вагонов с углем, которое произошло 10 июля в 21:40 (мск).

Более 200 железнодорожников вели работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем.

При этом в связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Стайный Красноярской железной дороги 5 пассажирских поездов изменили свой маршрут. Они следовали по КрасЖД в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут.

Отметим, что по факту случившегося было заведено уголовное дело. В СК на транспорте сообщили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. Он составил более 1 млн рублей.