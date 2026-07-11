Движение поездов в месте схода вагонов в Красноярском крае полностью восстановлено

При этом в связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Стайный Красноярской железной дороги 5 пассажирских поездов изменили свой маршрут. Они следовали по КрасЖД в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут.