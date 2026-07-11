В Керчи отремонтировали общежитие морского технического колледжа

Общежитие морского технического колледжа отремонтировали в Керчи. Работы провели в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
Данное общежитие расположено по адресу: улица Свердлова, 55. Здание было отремонтировано с опережением сроков. Так, по контракту завершение работ было запланировано на 30 августа, но объект уже готов к эксплуатации. Обновленное здание ждет обучающихся, которые теперь смогут жить там в современных и комфортных условиях.
«Такая модернизация помогает укреплять материально‑техническую базу колледжа и создавать благоприятную среду для профессионального становления молодежи», — отметили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.