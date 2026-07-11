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В Керчи отремонтировали общежитие морского технического колледжа

Работы были завершены с опережением сроков.

Источник: Национальные проекты России

Общежитие морского технического колледжа отремонтировали в Керчи. Работы провели в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

Данное общежитие расположено по адресу: улица Свердлова, 55. Здание было отремонтировано с опережением сроков. Так, по контракту завершение работ было запланировано на 30 августа, но объект уже готов к эксплуатации. Обновленное здание ждет обучающихся, которые теперь смогут жить там в современных и комфортных условиях.

«Такая модернизация помогает укреплять материально‑техническую базу колледжа и создавать благоприятную среду для профессионального становления молодежи», — отметили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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