Под цементом прятался дельфин: веломаршрут по Светлогорску и окрестностям, где можно увидеть чудесную мозаику

«Две тысячи лет назад, когда такая система использовалась, каждый знак зодиака чётко соответствовал одному месяцу. За это время наше положение относительно звёзд сместилось, поэтому зодиакальные созвездия не совпадают с привычными месяцами. Наши светлогорские часы за точность хода занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В 2024 году проводилась последняя реконструкция объекта на променаде. Для этого часы полностью демонтировали и вывезли в Калининград в мастерскую, где художники заменили утраченные фрагменты. К сожалению, долгое время по мозаике ходили люди, при реконструкции доступ ограничили», — продолжил проводник «Клопс».