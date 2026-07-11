Приставы заставили калининградку погасить долги по аренде

Жительница Калининграда три года вела производственную деятельность на участке, но плату за аренду не платила. Долг составил 900 тысяч, и эти деньги с нее взыскал суд. Однако расплачиваться горожанка не спешила.
Чтобы «простимулировать» ее, приставы наложили ограничения на ее имущество — землю и автомобили.
После этого она полностью погасила долг.
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