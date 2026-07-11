Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы заставили калининградку погасить долги по аренде

Для этого пришлось вводить ограничения.

Жительница Калининграда три года вела производственную деятельность на участке, но плату за аренду не платила. Долг составил 900 тысяч, и эти деньги с нее взыскал суд. Однако расплачиваться горожанка не спешила.

Чтобы «простимулировать» ее, приставы наложили ограничения на ее имущество — землю и автомобили.

После этого она полностью погасила долг.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше