Замминистра обороны помог участнику СВО ускорить оформление гражданства

«Он поделился своим положительным опытом службы в мотострелковом полку в зоне СВО и отметил, что хотел бы вернуться в свое подразделение. Замминистра обороны РФ поручил органам военного управления в приоритетном порядке направить необходимые от военного ведомства документы для предоставления обратившемуся гражданства РФ, взять на контроль вопросы постановки на воинский учет, оформления удостоверения ветерана боевых действий, а также возвращения на службу в его воинскую часть», — отметили в Минобороны.