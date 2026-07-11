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Замминистра обороны помог участнику СВО ускорить оформление гражданства

Замглавы Минобороны Шулика помог бойцу СВО ускорить оформление гражданства РФ.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика провел личный прием граждан, в ходе которого, в частности, помог иностранному гражданину — участнику СВО ускорить оформление российского гражданства, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, замминистра обороны РФ — руководитель аппарата министерства, генерал-полковник Шулика провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной министра.

По информации ведомства, в ходе мероприятия гражданин иностранного государства, отслуживший один год по контракту в зоне СВО, обратился с просьбой ускорить процесс подготовки документов, необходимых для оформления гражданства РФ, чтобы заключить новый контракт.

«Он поделился своим положительным опытом службы в мотострелковом полку в зоне СВО и отметил, что хотел бы вернуться в свое подразделение. Замминистра обороны РФ поручил органам военного управления в приоритетном порядке направить необходимые от военного ведомства документы для предоставления обратившемуся гражданства РФ, взять на контроль вопросы постановки на воинский учет, оформления удостоверения ветерана боевых действий, а также возвращения на службу в его воинскую часть», — отметили в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что в ходе приема граждан обсуждались вопросы реализации мер социальной поддержки членов семей участников специальной военной операции.

«В частности, вдова военнослужащего обратилась с вопросами, касающимися трудностей при оформлении документов для начисления положенных ей выплат… Вопрос был оперативно проработан, дано соответствующее поручение для оформления и обеспечения выплат в ближайшее время в полном объеме», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, прием граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на регулярной основе.

В конце мая экс-замглавы МВД России Шулика был переведен в министерство обороны РФ и стал заместителем главы ведомства Андрея Белоусова. Новый замминистра обороны стал руководителем аппарата министерства.