Два футболиста «Чайки» стали игроками «Пари НН»

23-летний Артем Соколов — победитель номинации «Игрок-открытие» прошлого сезона Лиги PARI. В сезоне-2025/26 он выступал за «Чайку», где провёл 28 матчей, забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Соколов уже знаком болельщикам «Пари НН». Он играл за клуб на правах аренды во второй части сезона-2022/23. Всего на счету нападающего 37 матчей в РПЛ (2 голевых паса) и 48 игр в Лиге PARI (14 голов, 3 ассиста).