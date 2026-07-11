Юрий Башмет приедет в Алапаевск с проектом «Путь Чайковского»

Глава Свердловской области Денис Паслер отметил значение Алапаевска как места, где композитор провел полтора года, и назвал город «особым миром детства, семьи, любви и счастья». «Где, как не в Алапаевске, может проходить фестиваль “Путь Чайковского”. Тысячи поклонников творчества великого композитора приезжают сюда, чтобы услышать шедевры в исполнении сильнейших академических коллективов страны», — ранее отмечал губернатор.