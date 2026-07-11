В Саранске презентовали книгу с уникальными рецептами

Презентация книги «Кухня старого Саранска» с уникальными кулинарными рецептами состоялась в столице Мордовии, сообщили в администрации главы и правительства республики. Публикация таких изданий способствует популяризации культурного наследия регионов, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Автор книги — директор Мордовского краеведческого музея имени Воронина, писатель и краевед Дмитрий Фролов. В сборник вошли более 50 рецептов первых и вторых блюд, выпечки и десертов, популярных в XIX и XX веках. Кроме того, книга наполнена культурологическими заметками о старом Саранске. Все блюда сопровождаются иллюстрациями, созданными искусственным интеллектом. Как отмечает автор, в основном в книгу он включил рецепты, которые поколениями хранились в его семье.
«Работа над книгой длилась несколько лет. Создавая ее, я, можно сказать, выполнял социальный заказ. Многие жители Саранска сетовали, что не знают рецептов старой, традиционной кухни нашего региона. А я не понимал, как можно жить в историческом городе и не знать его исторических рецептов», — рассказал Дмитрий Фролов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.