В Саранске презентовали книгу с уникальными рецептами

Автор книги — директор Мордовского краеведческого музея имени Воронина, писатель и краевед Дмитрий Фролов. В сборник вошли более 50 рецептов первых и вторых блюд, выпечки и десертов, популярных в XIX и XX веках. Кроме того, книга наполнена культурологическими заметками о старом Саранске. Все блюда сопровождаются иллюстрациями, созданными искусственным интеллектом. Как отмечает автор, в основном в книгу он включил рецепты, которые поколениями хранились в его семье.