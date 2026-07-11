В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил сделать первое сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно младшеклассников.
«Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днем», — сказал Милонов агентству.
Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями — это уникальное событие. По его словам, не обязательно лишать семьи подобных волшебных моментов.
«Я бы обсудил этот вопрос с моими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения. Думаю, что мы сможем придти к компромиссу. Все мы родители и все прекрасно понимаем, как важно быть в этот день со своим ребенком», — заключил он.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В 2026 году он выпадает на вторник.