Экспорт семян льна в Казахстан и Киргизию из Прикамья вырос в 2,5 раза

Объем экспорта семян льна из Пермского края в Казахстан и Киргизию увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
С 1 января по 17 июня с территории Прикамья было экспортировано 396 т семян продовольственного льна в Казахстан и Киргизию. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 17 июня проконтролировало вывоз 110 т семян продовольственного льна в Казахстан и 264 т в Киргизию.
Сотрудники управления провели карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб подкарантинной продукции. По результатам анализа карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.