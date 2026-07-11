Экспорт семян льна в Казахстан и Киргизию из Прикамья вырос в 2,5 раза

С 1 января по 17 июня с территории Прикамья было экспортировано 396 т семян продовольственного льна в Казахстан и Киргизию. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 17 июня проконтролировало вывоз 110 т семян продовольственного льна в Казахстан и 264 т в Киргизию.