Прогноз погоды в Нижегородской области на следующую неделю: дожди и похолодание, потеплеет к выходным

На следующей неделе погода в регионе будет преимущественно прохладной и местами дождливой, с постепенным потеплением к выходным и колебаниями давления, следует из данных сервиса Яндекс. Погода.
Понедельник, 13 июля начнётся с прохладной и влажной погоды, утром температура составит около +18 °C. Днём воздух прогреется до +20−21 °C, а к ночи похолодает до +16 °C, при этом сохранится слабый северо‑западный ветер.
Вторник, 14 июля принесёт небольшие дожди и постепенное потепление. Утром будет около +19 °C, днём температура поднимется до +24 °C, вечером сохранится тёплая погода, а ночью ожидается около +18 °C.
Среда, 15 июля встретит дождливым утром, после чего установится тёплая и более спокойная погода. Днём воздух прогреется до +24 °C, вечером станет малооблачно, ночью температура опустится до +18 °C.
Четверг, 16 июля окажется более ветреным и прохладным. Утром ожидается около +19 °C с небольшим дождём, днём температура достигнет +23 °C, а вечером и ночью похолодает до +15 °C.
Пятница, 17 июля будет ощущаться прохладнее из-за усиления ветра. Утром температура составит около +16 °C, днём поднимется до +19 °C, а ночью опустится до +13 °C.
Суббота, 18 июля принесёт постепенное потепление и более устойчивую погоду. Утром ожидается около +16 °C, днём воздух прогреется до +21 °C, ночью температура составит около +15 °C.
Воскресенье, 19 июля завершит неделю тёплой погодой с переменной облачностью. Утром будет около +18 °C, днём температура поднимется до +24 °C, вечером сохранится тепло, а ночью ожидается около +17 °C.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ожидается «погодный беспредел».