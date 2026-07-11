Бригады скорой помощи в Хабаровске получили современные ЭКГ-комплексы

Также в оборудование встроен сервис на основе искусственного интеллекта — он помогает выявлять сердечно-сосудистые патологии с точностью до 90% и сокращает время обработки ЭКГ примерно на 20%, однако финальное решение всегда остается за врачом. Подготовительный этап занял несколько месяцев: персонал прошел обучение в институте повышения квалификации, а новые технологии сначала протестировали в отделениях больницы, чтобы отработать все процессы передачи и расшифровки.