Бригады скорой помощи в Хабаровске получили современные ЭКГ-комплексы

Портативные ЭКГ-комплексы с функцией онлайн-передачи данных пополнили парк техники бригад скорой помощи Хабаровска, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Закупка оборудования для медучреждений отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Бригады получили 20 единиц оборудования. Комплексы позволят фельдшерам и врачам, работающим на вызовах, снимать электрокардиограмму и мгновенно направлять ее на расшифровку врачам-кардиологам больницы. Специалисты в режиме онлайн смогут подтвердить или исключить у пациента признаки инфаркта, а бригада на месте — оперативно принять решение о тактике ведения больного.
Также в оборудование встроен сервис на основе искусственного интеллекта — он помогает выявлять сердечно-сосудистые патологии с точностью до 90% и сокращает время обработки ЭКГ примерно на 20%, однако финальное решение всегда остается за врачом. Подготовительный этап занял несколько месяцев: персонал прошел обучение в институте повышения квалификации, а новые технологии сначала протестировали в отделениях больницы, чтобы отработать все процессы передачи и расшифровки.
«Благодаря этим аппаратам сократится время обслуживания больного, а если нужна госпитализация, сократится и время доезда. Самое главное — появляется второе мнение. Мы записываем пленку, передаем в больницу, где кардиолог тут же дает обратную связь. Информация поступает на наш рабочий планшет в виде официального заключения», — отметил главный врач станции скорой медицинской помощи в Хабаровске Анатолий Шеленок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.