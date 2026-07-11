Платные парковки в Волжском планируют обустроить уже к концу лета

— Муниципалитет приступает к обустройству платных парковочных мест, — пишут авторы сообщества «Мне не все равно. Волжский». — Работы на шести участках — площади Комсомольской, улицах Фонтанная и Энгельса, на проспекте Ленина и на парковке у Гаштета — завершатся к концу августа.