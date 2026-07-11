Многокилометровая пробка на границе России и Абхазии в Сочи попала на видео

В последние дни на границе между Россией и Абхазией в Сочи наблюдаются многокилометровые пробки из автомобилей, желающих попасть в соседнюю страну. Утром 11 июля перед контрольно-пропускным пунктом со стороны Краснодарского края вновь скопились сотни машин, владельцы которых ожидали прохождения пограничных и таможенных формальностей для въезда на территорию республики. Видео с места событий было опубликовано в социальных сетях.
Ранее водители жаловались, что свою очередь ждут часами при температуре +32 градуса, вынужденные при этом отключать кондиционеры из-за нехватки топлива.
Как отмечают очевидцы, основная масса едущих в Абхазию — это туристы, выбирающие отдых в соседней стране из-за относительно невысокой стоимости размещения и местных достопримечательностей.