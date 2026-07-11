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Роспотребнадзор назвал разрешенные для купания водоемы в Нижнем Новгороде

В областном центре всего пять таких мест.

Источник: Комсомольская правда

Проверку Роспотребнадзора прошли пять озер Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба ведомства, вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для купания.

В областном центре в перечень безопасных мест вошли: третье озеро Щелоковского хутора (Советский район), озёра ПКиО 2-й очереди на проспекте Молодёжном и 1-й очереди на улице Смирнова (Автозаводский район), оба пляжа на озере Силикатное (Ленинский район), озеро Светлоярское со стороны улицы Гаугеля (Сормовский район).

По Нижегородской области купание также разрешено в пруду «408 км» и реке Теша (город Арзамас), озере «у Крутой горы» (город Богородск), озере Юрасовское (городской округ Бор), в Волге на городском пляже города Лысково и в верхнем пруду (все три пляжа, городской округ Выкса).

Ситуация на водоёмах остаётся на контроле регионального Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендуют перед поездкой уточнять информацию о пригодности воды для купания на официальном сайте управления.

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