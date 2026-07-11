Четыре пригородных поезда в Ростовской области сократят маршрут движения

Изменения затронут вечерний трафик. Поезд № 6030, который обычно уходит с ростовского вокзала в 17:17 и финишировал бы в Азове, теперь остановится в Кулешовском в 18:08 — дальше маршрут не продолжится. Следом за ним рейс № 6032 выйдет из Ростова в 18:55 и также завершит движение в Кулешовском в 19:49, не достигнув Азова.