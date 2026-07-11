Власти затруднились ответить на вопрос о сроках запуска «карты калининградца»

Представители министерства цифровых технологий и связи Калининградской области не смогли ответить на вопрос о сроках запуска «карты калининградцы». Сообщение появилось в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«Так сколько еще ждать карту калининградца, вроде ее 4 июля обещали?» — написала местная жительница.
«Информация о запуске проекта и о том, как подключить карту, будет опубликована на сайте областного правительства, а также в СМИ», — следует из ответа ведомства. В министерстве жительнице также посоветовали следить за новостями.
Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. Позже он отметил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.
В ноябре 2025 года правительство региона опубликовало проект постановления о создании государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области». Из документа стало известно, что оператором системы станет ГКУ «Центр цифровых технологий». Вице-премьер — министр экономического развития Вероника Лесикова ранее сообщила, что карта калининградца уже проходит тестирование и готовится к запуску в начале 2026 года.
В декабре Алексея Беспрозванных сообщил, что «карту калининградца» планируют активно запустить до 4 июля 2026 года — к празднованию 80-летия региона. В апреле сервис рассчитывают начать тестировать в активном режиме. По словам главы региона, оператором проекта выступает Сбербанк. Предполагается, что через нее жители смогут пользоваться различными сервисами — от транспорта до школьного питания и программ лояльности.
О том, что проект «Карта калининградца» еще не запущен в массовое использование, областное министерство цифровых технологий и связи сообщало в марте этого года. Тогда в ведомстве заявляли, что информацию о старте проекта и порядке подключения карты опубликуют позднее.
В июне 2026 года сообщалось, что правительство Калининградской области намерено ввести в эксплуатацию государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области» с 1 июля 2026 года.