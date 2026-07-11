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ФК «Нижний Новгород» отдал Лесового в аренду в махачкалинское «Динамо» до конца сезона

Лесовой присоединился к нижегородской команде в июле 2025 года.

Источник: Время

Футбольные клубы «Нижний Новгород» и махачкалинское «Динамо» договорились о переходе полузащитника Даниила Лесового, сообщает пресс-служба ФК «НН». Игрок продолжит карьеру на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Лесовой присоединился к нижегородской команде в июле 2025 года. За это время он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

«Лес, продуктивного сезона в новом коллективе! Будем следить за твоими успехами!», — напутствовали игрока в ФК «Нижний Новгород».

Напомним, ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» вернул название и сменил владельца.