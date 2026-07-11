В Сочи открылась выставка акварелей Сергея Андрияки

Как отметили в администрации курорта, Сергей Андрияка был не только признанным мастером акварельной живописи, но и педагогом, внесшим большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства. Художника связывали с Сочи многолетние творческие отношения: он регулярно приезжал на курорт, писал здесь картины, преподавал, а в музее неоднократно проходили его персональные выставки и экспозиции Академии акварели.