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В Сочи открылась выставка акварелей Сергея Андрияки

Выставку Сергея Андрияки открыли в художественном музее Сочи.

Источник: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочинском художественном музее имени Жилинского открылась выставка «С любовью к Родине», посвященная творчеству выдающегося российского художника-акварелиста Сергея Андрияки. Экспозиция будет работать до 23 августа.

Как отметили в администрации курорта, Сергей Андрияка был не только признанным мастером акварельной живописи, но и педагогом, внесшим большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства. Художника связывали с Сочи многолетние творческие отношения: он регулярно приезжал на курорт, писал здесь картины, преподавал, а в музее неоднократно проходили его персональные выставки и экспозиции Академии акварели.

Сегодня дело мастера продолжает его дочь Софья Арустамова-Андрияка, возглавляющая Академию акварели.

В экспозицию вошли произведения, посвященные России, ее старинным городам, архитектурным памятникам и природным пейзажам. В своем творчестве Сергей Андрияка развивал традиции русской художественной школы, вдохновляясь наследием Михаила Врубеля, Исаака Левитана, Алексея Саврасова и Карла Брюллова.