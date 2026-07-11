Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» заявил о смене названия и учредителя

По словам Андрея Артёмова, Нижний Новгород заслуживает футбола самого высокого уровня, стоит задача вернуться в РПЛ, откуда ФК вылетел по итогам минувшего сезона. Но предприниматель осознаёт, что это потребует немало времени и вложений, а также много усилий.