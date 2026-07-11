Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» заявил о смене названия и учредителя

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о смене названия и ключевого акционера.
Сообщение распространило правительство Нижегородской области.
Согласно информации, клуб возвращается к названию «Нижний Новгород» (так он уже назывался в 2028−2022 годах), а главным учредителем его вместо букмекера PARI становится предприниматель Андрей Артёмов, создатель ряда фармацевтических и медицинских компаний.
Кроме того, клуб больше не будет получать финансирования из областной казны, но поддерживать развитие детского и юношеского футбола как бесплатных секций область продолжит.
По словам Андрея Артёмова, Нижний Новгород заслуживает футбола самого высокого уровня, стоит задача вернуться в РПЛ, откуда ФК вылетел по итогам минувшего сезона. Но предприниматель осознаёт, что это потребует немало времени и вложений, а также много усилий.
Пока же клуб 12 июля начнёт сезон в Первой лиге матчем с «Ротором» (Волгоград"). Мы рассказывали, какие интриги есть в Первой лиге и как может сложиться сезон для нижегородцев.
В пуле партнёров клуба тоже перемены: ключевым партнёров стала фармацевтическая группа компаний, есть там также цифровая платформа — маркетплейс, коммерческий банк и тот же букмекер PARI.
«В российском профеффиональном футболе лишь несколько клубов существуют на счёт частных инвестиций, — заметил глава Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров. — И сегодня эта модель актуальна как никогда».