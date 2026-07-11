Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у экс-директора «Смены» и бывшего мэра Анапы

Иск подан в рамках закона о контроле за соответствием доходов и расходов госслужащих. По данным СМИ, претензии Генпрокуратуры связаны с деятельностью Николая Иванюшкина в период его руководства ВДЦ «Смена». Детский центр Иванюшкин возглавлял 25 лет — с 1988 по 2013 годы. Среди ответчиков — бывший мэр Анапы Михаил Боюр, возглавлявший город в 1996—2000 годах. Также в процессе участвуют родственники Иванюшкина, владельцы жилой и коммерческой недвижимости, а также компании «Мегапроф», «Каскад курорт сервис», ТД «Сурков», турфирма «Афалина», оздоровительный центр «Родник» и казачье общество «Курень “Ореховый”». Сам ВДЦ «Смена» привлечен к процессу в качестве третьего лица.