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Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у экс-директора «Смены» и бывшего мэра Анапы

Всего ответчиками выступают 35 физических лиц и 5 коммерческих организаций.

Источник: официальный сайт ВДЦ

Анапский городской суд принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов, которые, по мнению надзорного ведомства, были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства. Ответчиками выступают 5 коммерческих организаций, казачье общество и 35 физических лиц, в числе которых бывший директор ВДЦ «Смена» Николай Иванюшкин и экс-мэр Анапы Михаил Боюр, сообщает «Коммерсантъ».

Иск подан в рамках закона о контроле за соответствием доходов и расходов госслужащих. По данным СМИ, претензии Генпрокуратуры связаны с деятельностью Николая Иванюшкина в период его руководства ВДЦ «Смена». Детский центр Иванюшкин возглавлял 25 лет — с 1988 по 2013 годы. Среди ответчиков — бывший мэр Анапы Михаил Боюр, возглавлявший город в 1996—2000 годах. Также в процессе участвуют родственники Иванюшкина, владельцы жилой и коммерческой недвижимости, а также компании «Мегапроф», «Каскад курорт сервис», ТД «Сурков», турфирма «Афалина», оздоровительный центр «Родник» и казачье общество «Курень “Ореховый”». Сам ВДЦ «Смена» привлечен к процессу в качестве третьего лица.

Николай Иванюшкин после работы в «Смене» был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. В 2015 году против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий: следствие считало, что в 1997—2011 годах он передавал предпринимателям земельные участки и объекты (прачечную, гараж, гостиницу) через договоры долевого строительства, что привело к утрате государством прав на 24 участка.

В октябре 2018 года дело закрыли за истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Однако позже прокуратура добилась взыскания с Иванюшкина ущерба — в сентябре 2025 года суд постановил выплатить 69 млн рублей (первоначально требовали 122 млн).

Новый иск Генпрокуратуры — это уже не уголовное, а гражданско-правовое требование об изъятии самого имущества, которое, по версии ведомства, было незаконно выведено из федеральной собственности. В пресс-службе «Смены» комментарии на момент публикации не предоставили.