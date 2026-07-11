В Москве 5 и 6 сентября пройдет день города

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. День города пройдет в Москве 5 и 6 сентября, горожан ожидают праздничные мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.