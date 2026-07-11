В Москве 5 и 6 сентября пройдет день города

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. День города пройдет в Москве 5 и 6 сентября, горожан ожидают праздничные мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Празднование Дня города в столице состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября», — говорится в сообщении.
Уточняется, что распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«По традиции праздничные мероприятия пройдут в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах столицы», — добавляется в сообщении.
Программа празднования Дня города будет утверждена в ближайшее время.