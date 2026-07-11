Соприкосновение Луны и звезд показал волгоградский астроном

— С 2025 года Луна регулярно заходит в самую гущу плеяд, но для Волгограда большинство этих «заходов» в звездное скопление были неудачными — то у нас был день, то непогода, то Луна была освещена намного сильнее, а, значит, затмевала собою звезды, — рассказывает бывший лектор волгоградского планетария, основатель астроклуба Кирилл Егоров. — И вот наконец все сложилась в почти идеальную картинку!