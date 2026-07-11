Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соприкосновение Луны и звезд показал волгоградский астроном

Организатор астроклуба в Волгограде Кирилл Егоров сумел сфотографировать удивительное и по-настоящему редкое астрономическое.

Организатор астроклуба в Волгограде Кирилл Егоров сумел сфотографировать удивительное и по-настоящему редкое астрономическое событие, которое многие фанаты космоса называют одним из самых ожидаемых и зрелищных событий лета.

Сегодняшней ночью яркий «серп» Луны постепенно закрыл звездные скопления Плеяды, а вскоре оно вновь появились из-за неосвещенной части лунного диска.

— С 2025 года Луна регулярно заходит в самую гущу плеяд, но для Волгограда большинство этих «заходов» в звездное скопление были неудачными — то у нас был день, то непогода, то Луна была освещена намного сильнее, а, значит, затмевала собою звезды, — рассказывает бывший лектор волгоградского планетария, основатель астроклуба Кирилл Егоров. — И вот наконец все сложилась в почти идеальную картинку!

Отметим, что Плеяды являются одним из самых ярких звездных скоплений. Известные еще с древности, они видна даже невооруженным глазом.

Фото Кирилла Егорова.