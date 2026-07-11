В Ростовской области прошел региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Конкурс «Мама-предприниматель» реализуется в регионе усилиями Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» при содействии областного правительства. Партнером программы выступает Сбер. Как уточнили в министерстве экономического развития области, в 2026 году заявки на обучение подали свыше 150 жительниц Дона. После отбора в финальную стадию прошли 23 участницы из четырех городов: донской столицы, Таганрога, Новочеркасска и Шахт.