В Петербурге число вакансий в здравоохранении выросло на 48% за год

Более 6,5 тысячи вакансий в сфере здравоохранения открыто в Санкт-Петербурге, что почти в два раза больше, чем год назад, сообщили в центре занятости населения города. Посмотреть предложения можно на портале «Работа России», действующем по нацпроекту «Кадры».