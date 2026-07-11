В Петербурге число вакансий в здравоохранении выросло на 48% за год

Более 6,5 тысячи вакансий в сфере здравоохранения открыто в Санкт-Петербурге, что почти в два раза больше, чем год назад, сообщили в центре занятости населения города. Посмотреть предложения можно на портале «Работа России», действующем по нацпроекту «Кадры».
Больше всего работодатели нуждаются в медицинских сестрах — им доступно около 3300 вакансий. Также высокий спрос сохраняется на рентген-лаборантов — примерно 300 вакансий, санитаров операционных — 270, врачей скорой медицинской помощи — 250 и врачей-терапевтов — 240.
За первое полугодие 2026 года при содействии центра занятости Петербурга число трудоустроенных медицинских работников выросло на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего работу находят медицинские сестры, регистраторы, психологи, врачи-стоматологи, фармацевты-провизоры и косметологи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.