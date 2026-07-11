В Липецком зоопарке пройдет выставка животных

Липецкий зоопарк приглашает 16 июля на выставку животных. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Выставка состоится в центральной беседке у входа в зоопарк с 13:00 до 15:00. Методисты учреждения познакомят посетителей с декоративным кроликом, морской свинкой, черепахами, мадагаскарскими тараканами и ахатинами. Уточняется, что на мероприятии можно будет не только узнать о содержании этих животных в домашних условиях, но и сделать фото на память.
«Содержание животных требует ответственности. Прежде чем заводить питомца, необходимо изучить литературу о его биологии и содержании. Потом правильно организовать его питание, соблюдение гигиены, обеспечение физической активности и профилактические визиты к ветеринару. Выбор ухода зависит от вида питомца — от неприхотливых улиток до требующих внимания кроликов», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.