В Липецком зоопарке пройдет выставка животных

Выставка состоится в центральной беседке у входа в зоопарк с 13:00 до 15:00. Методисты учреждения познакомят посетителей с декоративным кроликом, морской свинкой, черепахами, мадагаскарскими тараканами и ахатинами. Уточняется, что на мероприятии можно будет не только узнать о содержании этих животных в домашних условиях, но и сделать фото на память.