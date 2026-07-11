Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранные фирмы Прикамья получат право на применение беспилотников

В сентябре вступят изменения в федеральный закон.

Источник: Комсомольская правда

В Перми обсудили предстоящие с 1 сентября изменения в федеральном законе «О частной охранной деятельности». ЧОП региона расширят перечень видов охранной деятельности и ужесточат требования по ее ведению.

В число основных нововведений вошло разрешение на использование в работе БПЛА и других современных технологий. Для охранных фирм установят институт телохранителей с правом на служебное оружие, введут понятие мобильной группы охраны из минимум двух охранников.

«Особое внимание частных охранных организаций направят на безопасность образовательных учреждений и антитеррористическую защищенность объектов», — отметил Уполномоченный по защите предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.

Во время встречи также отметили ряд недостатков в работе ЧОП, включая дефицит квалифицированных кадров, слабый надзор за качеством охранных услуг контролирующих органов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше