Законсервированная «Шахта Ростовская» уйдет с молотка за 275 млн рублей

Банкротство шахты началось в мае 2024 года по инициативе кредиторов, а затем и собственников. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.11.2024 года предприятие признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. По его итогам проводятся нынешние торги. Организаторы заблаговременно предупредили участников: осмотр производственных площадок возможен исключительно по предварительной записи, а отказ от личного ознакомления с активом до подачи заявки расценивается как принятие покупателем всех сопутствующих рисков на себя. Подобная оговорка типична для продажи крупных промышленных комплексов, где реальное состояние коммуникаций, зданий и оборудования нередко существенно расходится с данными бухгалтерского учета и кадастровой документации.