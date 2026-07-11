Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории — адреса

пгт Новоозерное, улица Героев-Десантников, 3 (администрация поселка), с 9:00 до 17:00;
пгт Мирный, улица Сырникова, 25 (администрация посёлка), с 9:00 до 17:00;
пгт Заозерное, улица Садовая, 1 (культурный центр), с 9:00 до 17:00;
проспект Победы, 31 (с 9:00 до 18:00);
мкр Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа № 18, старый корпус), с 9:00 до 18:00;
проспект имени Ленина, 2 (9:00 до 20:00).
«По всем указанным адресам можно зарядить мобильные устройства, узнать у дежурного актуальную информацию по вопросам жизнеобеспечения города, подать обращение», — напомнил Виталий Оганесян в МАКС.
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