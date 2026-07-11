Владимир Кристовский: «Новые песни будут о любви»

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский поделился музыкальными планами на VK Fest (0+) в Нижнем Новгороде. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».
В разговоре с журналистами Владимир Кристовский заявил, что скоро фанатов группы ждут сразу четыре новые песни. Но на этот раз они будут не о родном городе музыканта.
— Все они будут о любви к женщине, — смущенно улыбаясь сказал Владимир.
Ранее певец говорил, что хотел бы переехать в Нижний Новгород. Он отметил, что город преображается, поэтому каждый приезд он им восхищается все больше.
Напомним, VK Fest впервые проходит в Нижнем Новгороде. На Стрелке собрались звёздные артисты и блогеры, для участников подготовили мастер-классы, лекции и спортивные активности.