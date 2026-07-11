Появилась карта наличия бензина по всем АЗС России

Сервис 2ГИС сообщил о запуске карты наличия бензина, которая охватывает более 29 тысяч автозаправочных станций по всей России. Новый инструмент позволяет водителям в реальном времени узнавать, где есть топливо, его стоимость, а также дополнительные условия заправки.
Данные формируются на основе обезличенной информации о транзакциях от Сбера, выступившего партнёром проекта, а также сообщений пользователей. В приложении можно увидеть, на каких АЗС недавно покупали бензин, есть ли очереди, действуют ли ограничения на заправку и можно ли использовать канистры.
Интерес к поиску заправок в 2ГИС заметно вырос: с середины июня число запросов увеличилось в семь раз по сравнению со средними значениями прошлого года, а 3 июля показатель оказался выше в 13 раз. Это связано с ростом запросов пользователей о наличии топлива.
Карта доступна на главном экране приложения 2ГИС и на сайте benzin.2gis.ru. Пользователи могут выбрать подходящую АЗС с помощью фильтров, уточнить наличие нужного вида топлива и сразу построить маршрут с учётом дорожной ситуации.
Разработчики отмечают, что сервис будет развиваться за счёт подключения новых источников данных и уточнения информации по заправкам.
«Мы запустили карту бензина в 2ГИС, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Мы объединили в одном сервисе обезличенные данные о транзакциях и сообщения пользователей, благодаря которым водители смогут узнать, какой вид топлива есть на АЗС, его стоимость, какие лимиты на заправке и какая очередь. И всё это — в привычном приложении, где можно не только найти заправку, но и доехать до неё по навигатору, — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов. — Пользователи уже делятся информацией о наличии топлива на АЗС в 2ГИС, с запуском нового сервиса это стало еще проще — в карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь».
Ранее сообщалось, что ряд важных решений по ситуации с топливом принят в Нижегородской области.