Появилась карта наличия бензина по всем АЗС России

«Мы запустили карту бензина в 2ГИС, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Мы объединили в одном сервисе обезличенные данные о транзакциях и сообщения пользователей, благодаря которым водители смогут узнать, какой вид топлива есть на АЗС, его стоимость, какие лимиты на заправке и какая очередь. И всё это — в привычном приложении, где можно не только найти заправку, но и доехать до неё по навигатору, — рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов. — Пользователи уже делятся информацией о наличии топлива на АЗС в 2ГИС, с запуском нового сервиса это стало еще проще — в карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь».