В Домодедовской больнице возобновят капремонт хирургического корпуса

Капитальный ремонт возобновят в хирургическом отделении Домодедовской больницы Московской области, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, хирургический корпус был построен в 1964 году. Капитальный ремонт в нем начали в 2023 году и планировали завершить в 2025-м. Однако работы были приостановлены. После завершения ремонта в здании на 100 койко-мест должны были разместить реанимационное отделение и хирургический блок с тремя операционными, оборудовать двухместные палаты с санузлами, полностью заменить мебель и медицинское оборудование.
Евгения Хрусталева отметила, что подрядчик обязался возобновить капремонт в этом месяце. Его работу будут контролировать в рамках еженедельного штаба по строительству.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.