В Домодедовской больнице возобновят капремонт хирургического корпуса

Уточним, хирургический корпус был построен в 1964 году. Капитальный ремонт в нем начали в 2023 году и планировали завершить в 2025-м. Однако работы были приостановлены. После завершения ремонта в здании на 100 койко-мест должны были разместить реанимационное отделение и хирургический блок с тремя операционными, оборудовать двухместные палаты с санузлами, полностью заменить мебель и медицинское оборудование.