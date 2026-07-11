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В Домодедовской больнице возобновят капремонт хирургического корпуса

Работы планируют начать уже в июле.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт возобновят в хирургическом отделении Домодедовской больницы Московской области, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Уточним, хирургический корпус был построен в 1964 году. Капитальный ремонт в нем начали в 2023 году и планировали завершить в 2025-м. Однако работы были приостановлены. После завершения ремонта в здании на 100 койко-мест должны были разместить реанимационное отделение и хирургический блок с тремя операционными, оборудовать двухместные палаты с санузлами, полностью заменить мебель и медицинское оборудование.

Евгения Хрусталева отметила, что подрядчик обязался возобновить капремонт в этом месяце. Его работу будут контролировать в рамках еженедельного штаба по строительству.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.