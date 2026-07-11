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В воскресенье в Калининграде перекроют улицы для велосипедного фестиваля

Ограничения будут действовать в разных частях города.

В Калининграде перекроют улицы для велосипедного фестиваля. Ограничения будут действовать в воскресенье, 12 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль «Велодень» пройдёт в два этапа. Ограничения будут действовать в разных частях города.

с 10:00 до 15:00 — на участке улицы Донского от Театральной до переулка Донского; с 12:00 до 15:00 — при прохождении колонны по маршруту: Донского, Румянцева, Московский проспект, Октябрьская, набережная Карбышева, Павлова, аллея Чемпионов.

«В целях обеспечения общественной безопасности владельцам транспортных средств на время проведения мероприятия рекомендуется переместить автомобили с территории проведения фестиваля. Предприятия-перевозчики будут оповещены о приостановке движения и необходимости проинформировать об этом пассажиров», — отметили в администрации.

Городской фестиваль «Велодень» пройдёт в воскресенье, 12 июля. В программе — детские заезды на беговелах и велосипедах, мастер-классы, конкурсы и велопарад. Для гостей также организуют фотозоны, места для техобслуживания и точки раздачи воды. На финише участников будет ждать концертная программа.

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