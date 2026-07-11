В воскресенье в Калининграде перекроют улицы для велосипедного фестиваля

Городской фестиваль «Велодень» пройдёт в воскресенье, 12 июля. В программе — детские заезды на беговелах и велосипедах, мастер-классы, конкурсы и велопарад. Для гостей также организуют фотозоны, места для техобслуживания и точки раздачи воды. На финише участников будет ждать концертная программа.