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В Таганроге зафиксировали стабильную экологическую обстановку

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала об этом в своем MAX-канале.

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своём MAX‑канале рассказала о ситуации в районе ЧС. По её словам, обстановка остаётся стабильной и находится под контролем, все профильные ведомства работают слаженно.

Специалисты непрерывно следят за состоянием городской среды. Сотрудники Роспотребнадзора дважды в сутки берут пробы воздуха в зоне инцидента и анализируют концентрацию загрязняющих веществ. Инспекторы Росприроднадзора отбирают образцы грунта и воды в акватории Таганрогского залива — это нужно, чтобы оценить возможный экологический ущерб.

Пожарные круглосуточно наблюдают за очаговой территорией, не допуская повторного возгорания. Для предотвращения утечки нефтепродуктов установлены боновые заграждения, также идёт обследование береговой линии со стороны моря.

Жителей просят не поддаваться панике и пользоваться только проверенной официальной информацией.

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