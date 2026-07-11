Сурдолог Грибов: слуховые аппараты с маркетплейсов могут быть опасны

Под видом медицинских приборов на онлайн-платформах можно бытовой усилитель звука за 2000−6000 рублей.
Об этом сообщает Max-канал «Бокал прессека» со ссылкой на нижегородского сурдолога и лор-врача Андрея Грибова.
Подобные устройства не подобраны индивидуально, а значит, они не учитывают индивидуального строения слухового канала и расстояния до барабанной перепонки, говорит эксперт. Таким образом, усиление всех звуковых частот в этом случае идёт непредсказуемо.
Бесконтрольное использование таких приборов способно повлечь акустические травмы и продолжение необратимого ухудшения слуха, добавляет доктор Грибов. Пациенты в подобных аппаратам нередко слышат посторонние шумы, однако человеческая речь при этом остаётся для них неразборчивой.
Между тем популярность устройств с маркетплейса опасно велика: каждый третий нижегородец с нарушениями слуха первым делом заказывает дешёвое устройство в Сети и лишь потом идёт к специалисту, как показывает опыт врача.
В некоторых других государствах торговать такими аппаратами в Сети запрещено законом. А безопасно подобрать слуховой аппарат можно лишь очно, у специалиста, и процесс длится до двух часов: нужна ручная калибровка настроек под анатомические особенности слухового прохода больного, резюмирует специалист.
Как сообщалось ранее, нижегородка приобрела на маркетплейсе просроченный препарат для похудения.