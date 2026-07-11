Петербуржцы чаще всего жаловались на миграцию и ЖКХ

Как сообщили в информационном центре СК, всего специалисты получили 254 звонка и 743 обращения через социальные сети. Петербуржцев и жителей Ленобласти чаще всего интересовали вопросы миграционной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской помощи, защиты прав несовершеннолетних, а также темы, связанные с участниками СВО и их семьями.