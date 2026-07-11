В Ростовской области задержали топливного спекулянта из Краснодара

В Матвеево-Курганском районе правоохранители остановили 50-летнего жителя Краснодара, который транспортировал в грузовом фургоне «Форд Транзит» 1,6 тонны бензина. Машина не была приспособлена для перемещения опасных веществ, а горючее было разлито в восемь 200-литровых металлических бочек, не отвечающих нормативам пожарной безопасности. Как установили полицейские, водитель намеревался сбыть топливо с наценкой жителям ДНР и ЛНР.