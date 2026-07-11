Подозреваемого в поджоге дома задержали в Урюпинском районе

Пожар случился 6 июля в хуторе Попов Урюпинского района. Пламя охватило дом на две семьи. Огонь полыхал на 225 квадратных метрах. К счастью, обошлось без жертв, но имущество пострадало.
Прибывшие на место полицейские выяснили: причиной пожара стал поджог, в котором заподозрили 49-летнего местного жителя. Под давлением улик он во всем сознался.
«По данным следствия между мужчиной и супругой произошел конфликт. Под влиянием алкоголя он дождался, когда жильцы ушли, разлил бензин в коридоре и поджег его. Пострадала часть дома, принадлежащая сестре злоумышленника», — поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области.
Дом не выгорел полностью только благодаря бдительности соседей — они увидели огонь и вызвали экстренные службы.
Задержанному инкриминируют умышленное уничтожение чужого имущества. За неповиновение сотрудникам полиции его уже привлекли к административной ответственности — он находится под арестом. За поджог ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее пожилая волжанка не сумела выбраться из пылающего дома — проверку начал СК.