Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в поджоге дома задержали в Урюпинском районе

За умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии.

Пожар случился 6 июля в хуторе Попов Урюпинского района. Пламя охватило дом на две семьи. Огонь полыхал на 225 квадратных метрах. К счастью, обошлось без жертв, но имущество пострадало.

Прибывшие на место полицейские выяснили: причиной пожара стал поджог, в котором заподозрили 49-летнего местного жителя. Под давлением улик он во всем сознался.

«По данным следствия между мужчиной и супругой произошел конфликт. Под влиянием алкоголя он дождался, когда жильцы ушли, разлил бензин в коридоре и поджег его. Пострадала часть дома, принадлежащая сестре злоумышленника», — поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Дом не выгорел полностью только благодаря бдительности соседей — они увидели огонь и вызвали экстренные службы.

Задержанному инкриминируют умышленное уничтожение чужого имущества. За неповиновение сотрудникам полиции его уже привлекли к административной ответственности — он находится под арестом. За поджог ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее пожилая волжанка не сумела выбраться из пылающего дома — проверку начал СК.