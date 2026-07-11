Подозреваемого в поджоге дома задержали в Урюпинском районе

«По данным следствия между мужчиной и супругой произошел конфликт. Под влиянием алкоголя он дождался, когда жильцы ушли, разлил бензин в коридоре и поджег его. Пострадала часть дома, принадлежащая сестре злоумышленника», — поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области.